黃國英：跌市搵錢始終較難

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，美股踏入業績期，隨時一日升一日跌，所以短炒衍生工具的話，要小心跟車太貼的問題。自己節奏有點亂，加上持續密集作戰一段日子，漸露疲態，所以開始收斂，減低注碼志在參與便算。



策略很簡單，就是繼續維持一個核心組合，港股基本上打九零一，騰訊(00700)加上一堆高息股便算。最近幾個星期是有顯著進帳，還是沒有任何變陣的打算。



人心其實仍然虛怯，有股息打底是極之重要，今次升浪會令人後悔錯失良機，又或者太恐慌連優質資產都拋棄，所以這些強勢股的回吐空間不會太多。

反而落後股就必然有瑕疵，多數是長年累月都只是浮浮沉沉，買家各懷鬼胎，不外乎立心炒一轉，揸得不安心，隨時中伏，股價反彈空間自然有限。



所以基本上無得換，惟有買定離手博強者愈強。兩極化的市況之中，投資工作的確會比較沉悶，不過總好過跌唔敢撈，升又無得追，甚至每次以為跌勢起動，追沽又中伏。其實如果一心等股災，那麼就不如決心一動不如一靜，一日恒指未見22,000點，一日都不要浪費時間睇財經版，無謂被期間的反覆上落市所吞噬。



跌市要搵錢絕對比升市難，一個熊市反彈可以幾高，事前根本無人知，而絕大部分人都會過分高估自己的預測能力，所以袖手旁觀，等市死才是淡友的最佳策略。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，基金持有騰訊)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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