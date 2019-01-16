陳錦興：中建材盈利能力漸改善

英皇證券研究部聯席董事陳錦興在東方產經「專家點評」專欄表示，近日據內地傳媒報道，農業銀行(601288.SH)和農銀金融資產投資有限公司牽頭，聯手交通銀行(601328.SH)、交銀金融資產投資有限公司，與中國建材集團舉行市場化債轉股項目落地簽約儀式。農銀投資和交銀投資分別對中國建材(03323)旗下的南方水泥及西南水泥各實施10億元(人民幣‧下同)、共計40億元債轉股投資。故此，中建材債務水平將下降，將成為該股2019年潛在催化劑。



另外，早前市場預期內地水泥價格維持下行趨勢，加上房地產市場需求放緩，令水泥股自去年底起沽壓加大，中建材過去兩個月股價下跌20%，相信估值已見底並反映大多數負面因素。此外，市場憧憬中央或鬆綁樓市調控，而水泥需求亦受基建投資支持，水泥股有條件收復失地。



業績方面，集團截至去年9月底止九個月，營業總收入按年升21.54%至1,567.97億元，純利按年升119.95%至76.57億元。發改委早前指出，去年1至8月全國水泥製造行業實現利潤963億元，增長1.5倍。可見自內地實施去產能措施後，水泥行業整體盈利能力明顯改善，政策帶來的紅利仍在浮現。



在內地財政政策增加投資、穩增長的形勢下，相信有利建材需求維持增長。現時中建材預測市盈率約4倍，較同業有折讓，估值吸引，若大市投資氣氛進一步回暖，該股有望跑贏大市，建議可於5.6港元吸納，目標價6.5港元，止蝕5.2港元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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