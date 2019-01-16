鄺民彬：行業不景氣　迴避零售股

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，市場憧憬中央即將推出刺激經濟措施，加上人行降準正式實施，帶動周二港股高開高收，恒指收報26,830點，升531點，國指收報10,502點，升210點，主板成交889億元。



發改委副主任連維良表示，要圍繞「建設、改造」兩個關鍵詞加大投資力度，其中提到要加強市政及物流交通基礎設施建設，鐵路股應聲彈起。內媒報道，自去年12月6日起，發改委於一個月內批出多個基建項目，當中大多為城市軌道交通項目，總投資額超過1萬億元(人民幣‧下同)，預期對龍頭鐵路股的收入及訂單增長帶來支持。



同時，全國人大常委會近日正式授權國務院提前下達2019年地方政府新增債務限額，合共1.39萬億元，疊加人行降準，料可減輕資金壓力，加快項目進度。由於基建板塊受國策支持，抗跌力較強，鐵路股料會繼續受資金追捧。



另一方面，本港零售股獨憔悴。莎莎國際(00178)及周大福(01929)相繼公布截至去年12月底止第3財季銷售數據，受環球經濟前景不明朗、人民幣弱勢及資產價格波動引發的負財富效應等多項因素影響，第3財季港澳同店銷售均由升轉跌。



兩家公司的銷售表現更於12月急劇轉差，加上去年第4財季的基數較高，短期銷售表現仍然會受壓。雖然本港主要零售股股價自去年中至今跌幅達到三至五成，但近期銷售數據未見跌穩信號，因此目前未宜撈底。



展望本周，金融市場焦點將會逐步由英國脫歐草案表決，重回到經濟前景及企業盈利層面。聯儲局本周將發布褐皮書，同時美國亦會公布12月PPI，為投資者對美國最新經濟狀況提供線索。此外，美股踏入業績期，多家大型金融公司將會陸續公布成績表，亦對美國經濟是否見頂帶來啟示。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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