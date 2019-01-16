沈振盈：股市下跌周期未完結

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「大師教路」專欄表示，上周二恒指收市價為25,875點，在當時的環境，看不到有太大上升動力。故此，上周筆者在本欄指出，除非市場出現重大的利好因素，否則，26,200點的阻力難以突破。誰料到周三文章一出街，當日指數就裂口高開，上破26,200點關口。輾轉一個星期，周二恒指收報26,830點，累升近1,000點。



若要找出大市挾升的原因，硬要說是因為中美談判有進展，鮑威爾放鴿風，確實是頗為牽強。筆者覺得，要找解釋就只能說大市已累積了頗大跌幅，令市況跌至極度超賣的地步，加上投資者已完全傾斜於看淡的部署，造就了挾淡倉的出現。



如此波動的市況，淡友被挾當然痛苦，但最重要是面對劣勢之時的應變。首先，一定要判斷出現的逆勢只是挾倉，還是根本的因素有變化。



若是前者，就要將持倉有所調配，包括在行使價及到期日方面降低風險；另一方面就是短線先做對沖或者減磅。若然是後者，大方向已改變，就需要作出壯士斷臂的決定。



從近期的消息來看，大部分的所謂利好消息，其實只是市場的樂觀演繹而已。中美貿易談判仍未談到問題核心，美國的貨幣政策仍在觀察中。然而，經濟的下行卻是鐵一般事實，企業盈利前景實難看好，股市的下跌周期仍在進行中。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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