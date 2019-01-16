國泰上月貨運挫半成　券商續睇淡

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空(00293)，去年12月貨運量按年急跌4.9%。倘撇除1至2月份農曆新年因素，為過去五年來最差的貨運表現。證券界人士認為，國泰業務面對較多負面因素，中美貿易戰影響逐步浮現，料其貨運業務跌勢持續。



該公司公布，國泰航空與國泰港龍航空於12月運載的貨物及郵件合共約18.28萬公噸。數字低於去年同期，更是自2013年12月以後錄得最大跌幅的月份，月內運載率亦顯著下跌4.2個百分點至67.7%。



國泰航空商務及貨運董事林紹波表示，就貨運高峰期而言，聖誕節前數個星期的貨運量強勁，惟需求於月底回軟，更重申未來數月中美貿易形勢會持續不明朗。



另一方面，正值旅遊旺季的12月份，兩家航空公司合共載客約310.58萬人次，按年僅輕微上升1.8%，且乘客運載率下跌0.8個百分點至83.8%。至於去年全年的載客量上升1.9%，而運力則增加3.5%，乘客運載率亦按年跌0.3個百分點至84.1%。



信誠證券聯席董事張智威表示，基於最新內地經濟數據急速下滑，反映中美貿易摩擦以及環球經濟放緩所帶來的負面影響。他相信在中美貿易紛爭解決之前，國泰的貨運業務將會持續受壓。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑亦指，國泰貨運業務一如預期般差，而客運方面則同樣備受挑戰，主因受到廉航的激烈競爭、以及高鐵的逐步發展成熟，加上國泰的服務水平每況愈下，進一步加快乘客的流失。因此在多個不明朗因素下，國泰股份的值博率不高，反而中資航空股可以藉人民幣轉強的憧憬，而更具投資價值。



事實上，國泰去年上半年業績繼續「見紅」，錄得虧損2.63億元，較市場預期更差，而過去兩年半累計虧蝕金額已經超過20億元。同時，上半年度燃油對沖續錄得虧損6.53億元，過去四年半相關對沖累積虧損已達248億元。集團曾預計，燃油價格持續高企，加上行業競爭激烈，難以預測業績何時可扭虧。

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