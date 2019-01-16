時富：廣汽有條件跑贏同業

時富財富管理部在東方產經「專家點評」專欄表示，上周汽車股受國家有可能減稅之消息提振，從低位反彈，今期將分析汽車板塊之投資前景。



發改委副主任表示年內將制訂措施促進汽車消費，當中包括提振農村汽車銷售。中國汽車銷售自去年7月按年銷售下滑，在中國宏觀經濟面臨下行風險時，為了刺激國內消費(汽車佔全國零售銷售約25%)，有機會再次將1.6升及以下的乘用車的車輛購置稅從10%降至5%，屆時可促進去庫存，改善2019年的新車銷售。



然而，刺激作用未必像2008年及2015年當時的情況，主因早前政策已提早透支購買力、汽車滲透率較以前高、消費者信心薄弱並認為扶持政策可能持續，故不會急於購買。不過我們認為汽車股仍有短線炒作的機會，當中我們較看好廣汽集團(02238)。



廣汽2018年度累計汽車銷量214.79萬輛，按年增7.3%，當中豐田汽車銷量理想，達58萬輛，增長31.1%，其中，完成換代的第八代凱美瑞去年全年銷量為15.8萬輛，按年幾乎翻倍。隨着未來廣汽豐田將引進更多新產品，包括新一代RAV4國產化，廣汽銷量可受豐田銷量提振。



另外，廣汽的車聯網應用技術早已被肯定，潛力於同業中突出。投資者可於8元水平買入，目標價及止蝕價分別定於10元及7元。

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