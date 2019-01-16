【名家筆陣】何濼生：今年經濟不會太差

珠海學院商學院院長何濼生在東方產經「名家筆陣」專欄中表示，不少論者對今年的經濟展望相當悲觀，但筆者並不認同。香港的經濟，乃至世界經濟，都很大機會勝於去年。



2018年開局相當好，金融市場和地產市場都相當亢奮，但後來卻急轉直下，隨着貿易戰的展開，不確定性浮現，恒指大幅下滑，樓市自8月起亦回跌。2019年剛好相反，開局是陰霾滿布，經濟沒人看好，但隨着不確定性消除，榮景將重臨。



筆者明白無論中美談判結果怎樣，美國仍將致力遏制中國的發展，力保其全球領先地位。因此，絕不能排除不時可能出現的反覆。但特朗普已進入其任期的下一半，不能坐視美股大幅下跌。他其實心知肚明：聯儲局去年加息四次並非股市轉跌的原因，貿易戰沒有贏家，必然拖累企業的業績和股價。



美國的勞動人口絕大部分都是股市的持份者，因此股市下跌給特朗普很大壓力，而中方亦當然不會介意給特朗普一些甜頭讓他可向選民交代，是以中美能達成協議並不意外。同樣的邏輯，估計一直到總統大選特朗普都不會造次。



另一困擾金融市場的問題，是英國脫歐會不會造成震盪，對此筆者十分樂觀。三月的限期快到了。英國脫歐只會有三個結果：硬脫歐、軟脫歐，不脫歐。軟脫歐，不脫歐固然不會造成震盪。硬脫歐亦固然會造成短期困擾。但金融市場寧取不太理想的確定性而厭惡不確定性。即使硬脫歐真的發生，各方人士都會盡力降低其所造成的破壞力。



筆者最近看了一個視頻，講者聲稱其公司成功預測了科網泡沫爆破、次按危機和2008年的金融海嘯，又稱今年美國將出現重大危機，市民連ATM機都用不上云云。類似聳人聽聞的說法不時出現，不少人亦會相信。曾有經濟學者R.Batra出過一本題為《1990年的大蕭條》的書，當時相當暢銷，但其預言完全落空。視頻指過去幾年全球債務急升，只要信心崩潰，現金便會出現短缺，世人便會如夢初醒般發現日子難過。



筆者認為，全球債務急升雖是事實，卻主要反映低息環境下，發債方趁成本低多發債。自從金融海嘯以來監管機構已對系統性風險設置防範，亦經常為大銀行做壓力測試。除了美股估值有點偏高外，其他資產類別根本沒有泡沫的迹象，香港股市的估值更屬偏低。



香港的金融業和旅遊業，去年都表現不錯。香港在IPO集資金額相信重奪全球首位，而隨着高鐵和港珠澳大橋開通，訪港旅客數字在去年11月升至5,995,027人次；去年港股交投雖然偏低，但最近一季港交所(00388)的業績亮麗，來年香港金融業應再受惠於更多同股不同權的企業和其他企業來港上市，交投亦會回升。



香港製造業採購經理指數(PMI)近數月都處下降軌，早已跌破50的盛衰分界線，並於去年11月跌至47.1。然而，本港製造業已不再重要，而且，隨着貿易戰偃旗息鼓亦會回暖，因此2019年整體經濟不會太差。

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