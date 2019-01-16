袁沛儀：英鎊技術超買　歐元橫行

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，市場聚焦英國脫歐去向，但歐盟保證有關北愛爾蘭邊境問題的後備方案只會在必要時才會啟動，即使實施亦屬暫時性質，加上容許英國延長脫歐過渡期，減低議員之間的分歧，料英鎊回穩。



不過，技術上英鎊貼近保力加通道頂，RSI貼近超買，料上升空間有限，1.3070見阻力，要突破200天線1.3110還需要一段時間。



歐元區近期經濟數據偏軟，加上消息相對淡靜，估計歐元短線只見橫行，料在1.1420至1.1570區間上落。美元相對地也無明確方向，技術上美匯指數95見支持，料短線下行空間有限。



美股踏入業績期，美股短暫回穩，市場避險情緒回落。日圓強勢放緩，加上美元兌日圓技術上貼近超賣，估計短線先見回升，但美元強勢有限下，料未能重返200天線111.20，估計只見小幅上試110.10。



金價升勢同樣放緩，料短線先在1,300美元附近整固；澳元缺乏上升動力，加上貼近保加力通道頂，料將下試0.7090；紐元亦是，料下試0.6720。油價受制於55美元，料美元兌加元在1.3180至1.3360區間上落。

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