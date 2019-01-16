西證國際：政經形勢多變　利好金價

西證國際市場研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，英國周二迎來脫歐公投後最重要之投票，如無意外首相文翠珊的脫歐方案會被否決。雖然文翠珊表示議會支持留歐，但我們認為這僅是其言語偽術，希望爭取方案被通過。



縱使市場認為英國最終留歐可能性升溫，但我們認為這情況機會較低；反過來說，較大機會是英國向歐盟延長脫歐期限以爭取更佳協議或準備硬脫歐。



中美貿易戰暫時緩和，但以中美為首的多國卻各有隱憂。貿易戰對中國進出口之影響開始顯現，中國已連續兩個月進出口數據大幅差於市場預期，進出口增速放緩甚至轉跌或要延續數月。



美國則因為政府停擺，導致投資者信心下降，興建圍牆在美國分歧也不少。最大問題是，難以預測美國總統特朗普會否放棄爭取興建圍牆。華為事件亦令中加甚至其他國家與中國關係轉趨緊張，情況相信不會因中美達成貿易協議而降溫。



英國脫歐、美國政府停擺以至中國與西方國家關係等因素將左右首季度之投資情緒，而且結果仍未可料，投資者需緊貼事件發展。由於聯儲局放慢加息步伐，黃金價格於短期相信將上望每安士1,300美元或以上。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

