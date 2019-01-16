盧曉暘：英鎊短線調整機會高

外匯分析師盧曉暘在東方產經「名家筆陣」專欄中表示，本周全球匯市焦點，將會落在周三凌晨，英國國會就脫歐協議進行投票表決的政治事件之上。執筆時，仍未知道事件最終對英鎊走勢的影響，但也可先對相關行情作不同情景的分析。



普遍估計，本次表決不能通過的機會很高，但如果相差票數只是20票之內，估計還有可能驅使英國政府考慮與歐盟再次展開談判，爭取稍為放寬條件以進行第2次表決，同時並申請延遲脫歐限期。



這個也可能是市場普遍預期出現的結果，因為在昨日英鎊還守在1.28之上，並曾再度上破1.29，而近期英鎊亦從年初的低點1.2425上升了400多點。然而，即使否決票數不是超出太多，英鎊還是有可能略為下跌，而後續走勢則還需觀察能否在調整兩三天後迅速站穩。



不過，若以大比數否決，則可能增加了無協議脫歐的機會，到時英鎊將跳空下跌，跌破1月低位1.2425的機會將相當高，中期目標將會在1.20水平。



可見，無論出現哪一種否決的情況，短線調整的機會偏高，只有在英國國會意外通過了脫歐協議表決，才有可能再令英鎊展開新一輪升勢。



本周後期重要的經濟數據不多，周四歐元區的CPI數據會是比較關鍵的，但估計影響未必太大，反而英國脫歐協議的投票結果如出人意表，將反會間接影響歐元走勢，歐元及英鎊在本周出現大波幅的同向走勢機會更高。



大比數否決協議，不單會令英鎊急跌，也很大機會令近期強勢的歐元受害，間接提振了去年12月中開始出現疲態的美匯指數。若出現這個情況，反而中線做淡美元的值博率將提升，尤其是今年預計聯儲局主席鮑威爾升息步伐將放慢，加上美國十年期國債孳息在跌破2.75至2.85厘水平(去年下半年的支撐區域)之後。基本上，美元見頂已是定局，今年轉弱的機會在增加。



技術上，可以留意美匯指數的20天線水平，現時約在96.20水平，預料在反彈至這水平會有阻力，屆時日線圖如再出現下跌，估計是比較好的做淡時機。

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