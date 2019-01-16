東方日報B2：內地撒錢救市　港股彈531點恐短癮

市場憧憬內地會推出一連串刺激經濟措施，中港股市周二(1月15日)顯著反彈，當中，港股上漲531點，恒生指數收報26,830點。儘管有意見認為在實體經濟好轉之前，港股反彈空間有限，但亦有基金經理表示，隨着A股於國際指數的權重或增加等利好因素出現，不排除有基金偷步追入中港兩地中資股以「儲貨底」，投資者不宜太淡。



恒指周二開市已上漲220點，最多曾漲540點，高見26,838點；國企指數曾漲220點，收市依然漲210點，報10,502點，港股總成交892億元。不過，市場觀望英國國會表決脫歐方案結果，港股沽空額達137.27億元，沽空比率15.43%。當中，騰訊(00700)再錄16.28億元沽空，連續11個交易日居沽空金額榜首位，累積沽空額181.01億元。



港股通(滬)周二淨沽出2.04億元，港股通(滬)則淨買入6.75億元，而「北水」更淨買入2.06億元騰訊。



全日有1,074隻股份上揚。騰訊漲2.54%，收報330元；5G概念股繼續熱炒，中國鐵塔(00788)漲5.44%，為最大漲幅國指成分股，中國移動(00941)、中國電信(00728)及中國聯通(00762)分別漲1.94%、3.76%及4.32%。此外，鐵路基建、機械、汽車及家電等受惠刺激經濟政策的「國策股」同受追捧。



瑞銀財富管理投資總監辦公室直言對今年中資股走勢審慎樂觀。該行指出，儘管近期宏觀數據顯示經濟與企業盈利均遜預期，惟MSCI中國指數及恒指今年的市帳率已跌至1.4倍及1.15倍，估值可說便宜，意味中資股已經反映大部分負面消息，輕微的助力已可推動估值上移。



該行續表示，近期美國股市暴跌及中國經濟放緩下，中美雙方均有意讓步，緊張局勢降溫令中港股市得到喘息機會，推動市場暫時反彈，但直言要回到「過去的好時光」不大可能。該行看好金融、新經濟、基建及原材料等板塊，惟內地的刺激政策對境內市場更有利，故看好境內中資股多過海外中資股。



工銀國際研究部執行董事兼策略師邱志承表示，近期環球股市反彈主要是市場早前過度悲觀，現時市場預期已恢復正常，尤其是美元走弱及人民幣匯價回升，令投資者略偏向樂觀。儘管如此，他始終認為在實體經濟未明顯好轉的情況下，中港股市反彈空間較為有限。



不過，晉裕環球投資研究部首席投資策略師黃耀宗卻較樂觀。他指出，除憧憬內地將有刺激政策出台外，中國債券將於今年4月獲納入彭博巴克萊全球綜合債券指數，同時下月MSCI明晟或公布於5月及8月份分兩階段將A股於MSCI全球指數的納入因指由5%上調至20%，富時羅素將於今年6月將A股納入旗下全球指數。



換言之，第2季開始將有大量資金流入中國股市及債市，部分持現金水平較高及中國股票持倉偏低的基金，或要爭取時間「儲貨底」。



他又說，恒指技術上已經企穩一百天線，目前正在向上回補於26,984點的裂口，不排除後市有望上試27,200至27,300點，但要觀望市場對英國國會表決脫歐結果的反應。至於中美貿易磋商，他認為雙方只是在找下台階，只要關係不再惡化，將利好市場氣氛。現時港股在「築底」中，或繼續反覆波動，但可留意5G概念股、家電股及騰訊等。



港股美國預託證券(ADR)周二早段偏軟，騰訊報329.58元，較港低0.42元；滙豐控股(00005)報64.43元，較港低0.67元；按比例相當於恒指下跌139點。

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