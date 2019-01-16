渾水寸Tesla股東冇腦

沽空機構渾水研究創辦人Carson Block「勁踩」電動車生產商特斯拉(Tesla)，指即使Tesla隨時可能申請破產，市值竟仍維持300億美元，狠批Tesla舵手馬斯克的粉絲欠缺批判性思考。



Tesla股價周一收市重挫3.7%，至334.4美元。



Block直指Tesla是家不合理的公司，又指馬斯克善於表演帽子戲法，該公司股東眼裏所見的與現實脫鈎，而與其他質疑者一樣，他相信該股回歸現實只是時間問題。Block的基金持有小量Tesla短倉，他視Tesla股價受捧為大規模的市場失效。



對於整體大市，Block表示，地緣政治風險一年比一年惡化，當前經濟仍然由泡沫推動，實際上缺乏生產力。



Block續稱，希望看到利率繼續上升，因為此舉最終可以引發必需的，雖然也是痛苦的價格重置，否則市場未來可能迎來更多泡沫和泡沫爆破。他解釋，每次泡沫爆破時，財富沒有被摧毀，只是被轉移，變得更為集中。故此，當泡沫爆破，財富便由許多人的手上，轉移到少數人的手上。



據悉，Block旗下沽空基金去年錄得20%回報。相比之下，對沖基金去年平均回報再次跑輸大市。

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