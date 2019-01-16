歐股收市微升　關注英國脫歐協議投票

歐股收市微升。英國富時100指數收報6,895點，升40點或0.58%；法國CAC指數收報4,786點，升23點或0.49%；德國DAX指數收報10,891點，升35點或0.33%。



英國議會即將就首相文翠珊提出的脫歐協議草案進行投票，投票時間可能於英國時間周二(1月15日)晚上8至9時進行，即香港時間周三(1月16日)凌晨4至5時進行，目前市場已打定輸數，押注脫歐協議草案難成功過關。



德國早前公布的工業產值連跌3個月，令市場憂慮該國經濟會連續兩季負增長，繼而符合衰退定義，惟目前可謂鬆一口氣。



在去年第3季經濟負增長後，德國聯邦統計局最新表示，在截至12月底的3個月，德國國內生產總值(GDP)「略有」增長，下月將正式發表數據。這意味着德國經濟沒有連續兩季負增長。不過，由上季初步數據顯示，德國2018年經濟增長已創下2013年以來最低水平。



當局指出，預計上季經濟不會陷入負增長之餘，更看到一些復甦迹象，料會輕微增長。



個股方面，傳蘋果公司的供應商之一AMS將推出新款光感測元件，可應用在新款iPhone內，有助減少「瀏海」設計。AMS股價收跌0.83%。



獵頭公司Hays第二財政季度淨收入增長8%，股價全日升逾3.7%。

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