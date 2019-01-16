聯儲鴿派代表：未有經濟數據支持進一步加息

外媒報道，美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利(Neel Kashkari)表示，沒有任何就業、工資或通脹方面的數據能支持美國現時需要進一步加息。



卡什卡利並指，美國工資有回升趨勢，但尚未穩定；又稱如果通脹復甦，聯儲局隨時都可以加息，但「在經濟尚未過熱之前，沒有加息的需要」。



自2016年1月加入聯儲局以來，卡什卡利一直是該局官員之中的鴿派代表。他在2017年聯儲局三次加息決策都投反對票，認為美國經濟沒有過熱迹象。他將於2020年在公開市場委員會(FOMC)再有投票權。

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