美股收市：道指漲155點　納指重上50天線

中國政府採取措施穩定經濟，利好投資氣氛，加上美國科技股領漲大市，華爾街股市三大指數收市做好。道指收報24,065點，升155點或0.65%；標指收報2,610點，升27點或1.07%；納指收報7,023點，升117點或1.71%，創1月4日以來最大單日升幅，並自去年10月初以來，首次重上50天線收市。



科技股領漲大市，串流影視平台Netflix計劃提高訂閱價格，刺激股價全日急漲6.52%，收報354.64美元。此外，蘋果公司、Facebook收市齊升逾2%；亞馬遜則漲3.55%。



個股業績前景惹關注。摩根大通上季每股盈利1.98美元，遜預期的2.2美元，期內收入亦略低預期，股價先低後高，收報101.68美元，升0.71%。



達美航空警告，由於美國政府局部停擺削弱航空需求，將影響今季票價上升的能力，股價全日僅微升0.23%。

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