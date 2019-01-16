【部署今年上市】Airbnb：已連續兩年實現盈利

外媒報道，市傳計劃今年上市的共享短租平台Airbnb表示，該公司於2017年和2018年，連續兩年實現了稅息折舊及攤銷前盈利(EBITDA)。



公司又指，於今年第一季末，預期新訪客量可達到5億，其較去年9月增加1億。



Airbnb未有披露其他具體財務數據，但於去年第三季，該公司曾向外國傳媒透露其季度收入超過10億美元。若以2016年和2017年的融資計劃估算，Airbnb的公司估值超過300億美元。



行政總裁Brian Chesky去年曾透露計劃2019年上市，但未最終決定及具體時間表。去年11月，公司聘用了亞馬遜前總裁Dave Stephenson為新任財務總監，被指是為了進一步籌備上市。



除了Airbnb之外，有望在今年上市的初創科技巨企還包括叫車平台Uber、Lyft，以及共享工作平台WeWork。

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