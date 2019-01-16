綠葉製藥授出膽固醇藥品推廣權

綠葉製藥(02186)公布，集團的若干成員公司與阿斯利康訂立協議，授予其在中國就集團血脂康膠囊的推廣權。



據協議，阿斯利康負責血脂康膠囊在內地的獨家推廣，集團繼續持有產品的資產權、銷售權、註冊准證、全部知識產權等推廣權之外的權利，相信上述委任將鞏固及擴展血脂康膠囊產品的市場。



據協議，雙方同意該膠囊於中國的銷售在未來10年將保持雙位數的年複合增長率，遠高於內地治療高血脂症市場的平均增長率；另就產品於全球其他市場(包括但不限於美國、歐洲及其他新興市場)的潛在註冊及商業化機會進行磋商，為加強雙方未來業務發展探索更緊密的合作機遇。



血脂康膠囊為提取自紅麴米的專有中藥，適應症為高膽固醇血症。藥品被列入最新版的《國家基本醫療保險和工傷保險藥品目錄》及《國家基本藥物目錄》，並獲《中國成人血脂異常防治指南（2016年修訂版）》推薦為一級血脂管理藥物。



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