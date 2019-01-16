【市前重點睇】道指收漲155點　鎊匯大幅波動

●美匯指數升至96.0，港匯企7.843，離岸人民幣(CNH)企6.77，圓匯企108.6，歐元回落至1.141，英鎊企1.286。金價跌至1,288美元。紐油高見52.03美元，布油升穿60關。



●英國議會大比數否決首相文翠珊的脫歐協議草案。英鎊兌美元隔夜大幅波動，由1.28水平急降至1.26水平後迅速反彈，紐約交易時段收報1.2861，跌0.02%。 https://bit.ly/2SXXr1B



●美國貿易代表辦公室向參議員承諾，若中美談判失敗，將對下一輪關稅設置豁免機制，允許進口商申請豁免。而目前針對2,000億美元中國商品實施的10%關稅稅率，並沒有相應的豁免程序。



●華為危機︰創始人任正非打破緘默，否認美國對華為幫助中國政府在西方國家開展間諜活動的指控，讚揚特朗普的減稅政策。

-據報挪威反對華為建5G網絡。



●道指收報24,065點，升155點；標指收報2,610點，升27點；納指收報7,023點，升117點，創1月4日以來最大單日升幅，並重上50天線。 https://bit.ly/2DbvJJk



-串流影視平台Netflix計劃提高訂閱價格，刺激股價全日急漲6.52%，收報354.64美元。 https://bit.ly/2APxQAX



-摩根大通2018年第4季業績為過去15個季度以來，首次差過市場預期，主要受累債券收入大減。 https://bit.ly/2HdWD7x



-【部署今年上市】Airbnb：已連續兩年實現盈利。 https://bit.ly/2CrUTSj



●摩通戴蒙警告：華府本季續停擺，美經濟增速將跌至零。 https://bit.ly/2QQYVc4



●港股ADR指數按比例計算，收報26,678點，跌151點。 https://bit.ly/2CmwIF9



●美國10年期國債孳息率升0.88個點子，報2.7112厘。



●聯儲局貼現率會議紀錄顯示，多數理事在12月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議前認為下行風險上升。



●美國12月份生產物價指數(PPI)按月跌0.2%，差過預期。 https://bit.ly/2Cm2GRU



●紐約期油收報每桶52.11美元，升3.17%；布蘭特期油收報每桶60.64美元，升2.8%。 https://bit.ly/2RO6THG



●紐約期金收報每安士1,288.4美元，跌2.9美元或0.2%，結束連續兩日升勢。 https://bit.ly/2Dcu6er



●英國富時100指數收報6,895點，升40點；法國CAC指數收報4,786點，升23點；德國DAX指數收報10,891點，升35點。 https://bit.ly/2RzFWbC



●歐洲央行行長德拉吉認為，歐元區經濟並未走向衰退，不過疲軟勢頭凸顯刺激計劃的必要性。



●德國聯邦統計局數據顯示，2018年德國GDP按年增長1.5%，創5年新低。



●歐盟對中國鋁製散熱器反傾銷稅延長5年，反傾銷稅率最高61.4%。



●中國12月社會融資規模增量及信貸數據均好於預期，M2增速小幅彈升，人行稱將保持社融適度增長。



●中國地方政府融資平台去年發債規模大增37%至2.4萬億元人民幣，創歷史新高。



●傳中國計劃2035年前擁有13處沿海液化天然氣(LNG)重要港口，將LNG港口的接卸能力提高近3倍。



●港貨櫃吞吐量續跌，勢連降兩級排全球第七。 https://bit.ly/2Ftz4Ge



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