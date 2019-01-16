英國財相不排除尋求推遲脫歐　市場料鎊匯後市波動

英國下議院以432票對202票大比數否決與歐盟達成的脫歐協議；期間，議會更以600票否決了修改愛爾蘭邊境問題後備方案的修正案。首相文翠珊以勁大票差慘敗，促使工黨立即對政府發起不信任動議，也令歐盟的立場更加強硬。



英鎊兌美元隔夜大幅波動，由1.28水平急降至1.26水平後迅速反彈，亞洲市最新企1.285水平。



歐盟委員會主席容克迅即發表聲明，警告英國脫歐時日無多，敦促英方盡快澄清現時意圖，同時歐盟將繼續準備應急預案。



歐洲理事會主席圖斯克發言人進一步表示，歐盟將對可能出現的一切局面進行準備，包括最終「硬脫歐」。發言人稱，儘管英國議會下院否決協議，但歐盟一方對協議的審批程序將照常進行。目前歐盟各成員國已批准這一協議，如歐洲議會批准協議就可在歐方生效。



歐盟去年11月14日宣布與英國達成脫歐協議，當中規定今年3月29日英國正式脫歐後，過渡期定於2020年12月31日結束；如確有所需，英國可將過渡期延長一次，但未明言可延長多久。



脫歐協議失敗後，商界敦促英國政府防止無協議脫歐。外電消息指，英國財相夏文達在與商界領袖高管召開電話會議時表示，不排除尋求推遲脫歐談判的最後期限。



工黨表示，如果未能舉行大選，將不排除包括號召舉行第2次全民投票在內的所有選項。



加拿大帝國商業銀行G10貨幣策略主管Jeremy Stretch認為，無協議脫歐的可能性已經下降，而推遲《里斯本條約》第50條規定的兩年期限、舉行第2次公投甚至是乾脆不脫歐的可能性都有所增加。



法國農業信貸銀行G10貨幣負責人Valentin Marinov指，脫歐協議被否決後，任何事情都可能發生，英鎊仍處於「有謠言時買入、有事實時賣出」的模式；但考慮到保守黨和北愛民主統一黨預計都支持政府，工黨不太可能成功推翻政府。



彭博對分析師的調查顯示，最佳情境是出現第2次全民投票，這將推高匯匯至1.35美元；而若出現最差情境「無協議脫歐」，將導致英鎊跌至1.15美元。



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