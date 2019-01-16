亞洲股市：日股跌逾百點　新生銀行跌2%

美股收升；亞洲股市個別發展，日股受壓，日本日經225指數早段跌143點或0.7%，報20,412點。



板塊方面，金融、資訊技術及能源股全部跌1%。個股方面，太陽誘電挫近4%，日本製鋼所跌2%，日產汽車跌0.6%。



新生銀行跌2.6%；SMBC日興証券將其評級由「跑贏大市」降至「中性」。



電影公司東寶(Toho Co)維持全年營業利潤目標，並回購0.11%股份；股價升1.7%。



電氣化學工業(Denka)計劃回購1.05%股份；股價升0.1%。



南韓首爾綜合指數升1點或0.06%，報2,098點。東洋機電跌3%，三星電子跌0.1%，而東洋鋼管則揚升5%。



澳洲悉尼普通股指數升7點或0.12%，報5,878點。板塊方面，資訊技術股升1%，金融股升0.2%。個股中，Retail Food漲超過4%，Energy World升逾3%。

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