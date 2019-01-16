中國四大一線城市新盤樓價續漲　廣州升幅最大

國家統計局公布，2018年12月份70個大中城市商品住宅銷售價數據。四大一線城市新建商品住宅銷售價格全面上漲，其中，廣州升幅最大。(附圖)



至於四大一線城市二手住宅銷售價格，北京按月跌0.2%，按年跌1.9%；上海按月跌0.3%，按年跌2.7%；廣州按月跌0.4%，按年升2.3%；深圳按月跌0.3%，按年升4.8%。



另外，15個熱點城市新建商品住宅銷售價格按月下降的城市有3個，與11月相同，最大降幅為跌0.4%的廈門；上漲的有12個，增加1個，最高漲幅為升3%的廣州。按年下降的城市有1個，比11月減少1個，最大降幅為跌0.4%的廈門；上漲的有14個，增加1個，最高漲幅為升15.9%的濟南。



廈門的二手房價連續6個月「熊居」70大中城市的跌幅之首，按月跌0.6%，按年跌5.6%。



統計局城市司高級統計師劉建偉表示，一線城市新建商品住宅銷售價格按月漲幅擴大，二手住宅價格繼續下降；二三線城市新建商品住宅和二手住宅價格按月漲幅均回落。



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