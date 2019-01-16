【即市分析】回購熱情再現有玄機？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：經歷去年的大跌市，股份普遍跌多過升，但踏入新一年，港股氣氛有所改善，不少上市公司開始積極出手回購、增持，以提振股價表現，亦不失為一個利好市況的樂觀信號。



數據顯示，截至1月12日，已有58間上市公司加入回購行列，累計回購金額約7億元，按年增長兩倍，更較去年整個1月累計回購金額高出逾50%。當中不乏恒指成分股如恒安國際(01044)、中國生物製藥(01177)。去年跌得最「傷」的藍籌瑞聲科技(02018)亦積極回購，本月份至今已先後5次出手，累計回購278約萬股，涉資逾1億元。



理論上，股份回購均屬利好消息，有助增強投資者信心。過往回購潮後，大市普遍出現明顯反彈。睇番2008年9月份以及2016年1月的兩次回購潮，恒指其後一個月均呈見底回升。再睇去年9月份的回購數據亦超越歷年9月份單月回購金額，恒指於10月跌至24,540點後觸底反彈，似乎回購潮的出現，對大市走勢有一定啟示性。



當然，上市公司積極回購，相信與去年股價累跌已多有關，以目前環球金融市場形勢而言，短期的回購潮與大市走勢的關係暫難下定論。不過，近半個月大市氣氛確有所改善，不妨以此回購數據作為參考，睇吓港股能否更上一層樓！

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