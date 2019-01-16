三星Galaxy S10 X售價逾1.2萬港元！要去南韓買

三星電子將於2月20日發布旗艦Galaxy S10系列手機。韓媒報道，該系列手機將有3個標準版本，5G版本的Galaxy S10 X，售價將高達160萬至180萬韓圜，折合最高逾1.2萬港元，預期較512GB的iPhone Xs Max還要貴，將於3月29日上市，主要於南韓市場推出。



至於屏幕5.8吋的S10 E售價80萬至90萬韓圜；6.4吋的S10+售價140萬至160萬韓圜，將於3月8日上市。



市場高度關注的摺芒手機Galaxy F，市傳三星原計劃在4月才發布。



不過，華為很大機會在MWC 2019發布摺芒手機，所以近期有消息指，三星的摺芒手機擬搶先在MWC 2019前與Galaxy S10一同發布，以搶佔市場。



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