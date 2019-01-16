【即市分析】汽車股真係追得過？

外圍風高浪急，即使美股終結兩連跌，但英國下議院否決了英國政府與歐盟達成的脫歐協定，未來政局不穩，或會為金融市場帶來震盪。不過，內地今日（周三）開展5,700億人民幣逆回購，創史上最大規模，有助兩地股市回穩。



港股今早低開後稍見反彈，而早前累跌不少的汽車股受惠國策刺激，個別汽車股繼昨日反彈後今日仍有運行。(汽車製造板塊追蹤：https://bit.ly/2zj2lAO )



先睇基本面，汽車板塊為中美貿易戰最早期受累的板塊之一，但查實即使未來中美雙方有得傾，但行業隨時要面對中方被迫要大減進口汽車關稅，又或增加外資可持股比例，進一步開放市場，變相引入更多外國競爭對手，凡此種種，皆為潛在不利因素。



雖然，財政部、發改委及人行早前發稿，指要穩住汽車及家電等措施，揭示中央對別行業的支持，行業氣氛略有改善，資金自然湧入順勢炒一轉，但究竟單憑國策又係咪真係可以令行業起死回生呢？此外，行業受中美貿易戰、人民幣波動及整體經濟回軟之打擊，銷情唔多樂觀，好似吉利汽車(00175)去年全年銷售就未能達標，部分大行更隨即唱淡，致使其股價級級落。



策略上，長城汽車(02333)及吉利汽車即市股價分別升3%及0.3%，惟比亞迪股份(01211)及東風集團(00489)等已無力再上，整體板塊氣氛弱勢尚未扭轉。建議已持貨者應減磅或定好止賺/止蝕位，未持貨者則宜先行觀察國策發展再作部署。

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