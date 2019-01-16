人民幣Hibor：隔夜息升至2.5厘 CNH見6.77
2019年01月16日 11:23
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(中新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升穿2厘，報2.51厘，1星期至2星期拆息為2.69至2.89厘，1至12個月拆息報3.03至3.64厘。
16/1/2019
隔夜 2.51870厘
1星期 2.69300厘
2星期 2.89500厘
1個月 3.03133厘
2個月 3.17500厘
3個月 3.31000厘
6個月 3.47767厘
12個月 3.64200厘
15/1/2019
隔夜 1.80481厘
1星期 2.35933厘
2星期 2.70300厘
1個月 2.94800厘
2個月 3.09833厘
3個月 3.28400厘
6個月 3.40833厘
12個月 3.62700厘
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