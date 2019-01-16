人民幣Hibor：隔夜息升至2.5厘　CNH見6.77

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升穿2厘，報2.51厘，1星期至2星期拆息為2.69至2.89厘，1至12個月拆息報3.03至3.64厘。



16/1/2019

隔夜 2.51870厘

1星期 2.69300厘

2星期 2.89500厘

1個月 3.03133厘

2個月 3.17500厘

3個月 3.31000厘

6個月 3.47767厘

12個月 3.64200厘



15/1/2019

隔夜 1.80481厘

1星期 2.35933厘

2星期 2.70300厘

1個月 2.94800厘

2個月 3.09833厘

3個月 3.28400厘

6個月 3.40833厘

12個月 3.62700厘



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

