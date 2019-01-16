【即市分析】小米集團仲有排跌？

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：小米集團(01810)日前禁售期結束，雖然主席及首席財務官等自願延長股份禁售期一年，以示對公司長遠價值的信心，但其他股東卻「要錢唔要貨」，繼日前遭基金大手減持後，又有神秘股東配售小米套現，加上先後遭多間大行唱淡，該股沽壓未止，現再跌2.1%報9.75元。



集團於去年7月9月以招股價17元上市，其後兩周曾升至22.2元創上市新高，惟之後持續受壓，以上周四低位9.44元計，較招股價低逾44%。據聯交所資料顯示，上周三禁售期完結後，當日即遭俄羅斯富豪兼知名投資人Yuri Milner旗下基金Apoletto Managers及一致行動人士大幅減持約5.94億股，持股比例已由9.25%降至4.99%。



昨日再有外媒報道指，有機構投資者正計劃配售2.31億股小米普通股股份，配售價介乎9.28元至9.6元，較其昨日收市價9.96元折讓3.61%至6.83%，涉資最多22.2億元。事實上，市場有傳部分當初入股小米的創投基金，入股成本偏低，但隨着小米股價愈跌愈有，意味着愈遲出貨，可賺的空間將會愈少，因此不排除短期內沽壓將持續。



輪證方面，小米走勢一浪低於一浪，有意撈底博反彈的資金趨進取，截至昨日止5個交易日，已有逾3,800萬元流入小米好倉，相反由於大部分Put輪已變成價內選擇，普遍引伸波幅已達60%以上，且槓桿偏低，追入淡倉值博率有限，近5日已有逾1,400萬元流出小米淡倉。



該股連跌第3個交易日，14日RSI已跌至24的超賣水平，但由於困擾股價的利淡因素仍繼續發酵，不排除股價在現水平整固後再進一步尋底，現階段不宜多手博反彈。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

