華為危機︰任正非稱公司生存很簡單　料今年營收1250億美元

華為創始人任正非在深圳園區一場圓桌會議上第3次與外國記者談話。他否認幫助政府進行間諜活動之說，表示公司與北京方面並無例行接觸，他會拒絕政府涉及公司客戶敏感信息的任何要求，並強調與美國和特朗普政府合作的潛在可能。



他又稱，特朗普是偉大的總統，將靜觀其會否介入他大女兒、華為首席財務官孟晚舟一案。孟晚舟目前在加拿大面臨被引渡到美國的程序。



儘管一系列事件可能對華為業務產生潛在影響，但任正非相信，2019年華為營收將增長至1,250億美元，超過去年的逾1,000億美元。



他稱，華為不是上市公司，不需要漂亮的財報，如果不希望華為進入某些市場，公司可以收縮一點，只要能夠生存並養活公司的員工，華為就有未來。





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