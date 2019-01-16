【瑞通推介】即市資金撈小米Call輪博反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：英國議會大比數否決首相文翠珊的脫歐協議草案。不過在美國科技股帶動下，美股隔晚向好，道指收報24,065點，升155點或0.65%。



國家發改委表示，中國宏觀政策要強化逆周期調節，實施減稅降費，帶動中港股市氣氛轉好。恒指周二(15日)收升逾500點，以接近全日高位的26,830點收市。然而周三(16日)早段獲利盤湧現，恒指一度回調超過200點，曾於26,600點水平整固。資金流向方面，其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出近6,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.9億元，反映較多資金看淡後市回落。



有券商引述友邦保險指，香港市場上內地客業務的平均保費金額有所下降，但需求依然強勁。股份周二以全日高位69.6元收市，升幅3.7%，逼近去年6月中至9月中橫行區上方的70元阻力區。周三早段股份曾失守69元，跌幅約1%，惟反覆上升形態尚未被破壞。周二有逾170萬元淨流出其好倉，同日錄近400萬元淨流入淡倉。



根據銷售文件顯示，有小米集團股東周二收市後以折讓最多6.8%價格，擬出售2.31億股B類股份，最多套現22.18億元。該股周三低開2.6%，報9.7元，資金趁其調整開好倉博反彈。周二該股股價偏軟，有近470萬元淨流入其好倉。



有報道指Apple為刺激iPhone在內地銷量，同意內地電商平台減價賣iPhone。另有券商預期智能手機產業於今年上半年去庫存風險持續，下調大中華智能手機產業企業的盈利預測。儘管如此，受惠大市向好，瑞聲科技周二抽升逾半成至48元，成為表現最好藍籌。股份周三早段跌逾1%，於48元以下整固，支持參考周二盤中低位45.65元。周二有逾130萬元淨流出其好倉，同日有逾90萬元淨流入其淡倉。



工信部部長苗圩近日透露，內地今年將在若干城市發放5G臨時牌照，刺激中資電訊股周二升勢凌厲。中國聯通周二升逾4%，重返50天線(8.6元)之上，周三早段力守此水平，即市留意能否突破並企穩1個月高位8.78元。逾30萬元於周二淨流入其好倉，5日累計淨流入約8萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿14.5倍。輕微價外、短期沽證(13901)，行使價24,800點，2019年3月到期，實際槓桿15.3倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(16457)，行使價348元，2019年6月到期，實際槓桿6.6倍。貼價、短期沽證(26044)，行使價310元，2019年4月到期，實際槓桿8倍。



友邦輕微價外、中短期購證(15502)，行使價72.88元，2019年5月到期，實際槓桿8.5倍。輕微價外、中短期沽證(15404)，行使價60.88元，2019年5月到期，實際槓桿9.1倍。



小米價外、中短期購證(13897)，行使價12.5元，2019年6月到期，實際槓桿5.5倍。



瑞聲價外、中短期購證(15581)，行使價58.9元，2019年5月到期，實際槓桿5.3倍。



聯通輕微價外、中年期購證(18407)，行使價9.38元，2019年7月到期，實際槓桿5.9倍。



中移貼價、中短期購證(13344)，行使價83.88元，2019年5月到期，實際槓桿10.5倍。輕微價外、中短期沽證(16118)，行使價73.8元，2019年6月到期，實際槓桿8倍。



中信證券輕微價外、中年期購證(15684)，行使價16.7元，2019年7月到期，實際槓桿4.7倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(62535)，收回價26,010點，槓桿比率31倍。N類熊證(66621)，收回價及行使價27,200點，槓桿比率43.1倍。



騰訊牛證(64306)，收回價310.1元，槓桿比率18.5倍。熊證(61458)，收回價339.9元，槓桿比率21.6倍。



友邦牛證(61919)，收回價62.41元，槓桿比率8.3倍。熊證(59632)，收回價73元，槓桿比率12.8倍。



中移牛證(69524)，收回價74.68元，槓桿比率10.2倍。熊證(69870)，收回價86.88元，槓桿比率9.6倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm