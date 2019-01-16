【午市重點睇】圓匯報108.5　港匯跌至7.845

●亞洲市，美匯指數靠穩96.0，圓匯報108.5；港匯跌至7.845水平，在岸、離岸人民幣在6.77水平；歐元兌美元報1.140；英鎊企1.284。金價報1,289美元，布油升上60.5美元水平，紐油報51.9美元。



●恒生指數半日跌66點或0.25%，報26,763點，內險及券商股向好。http://bit.ly/2FtNBS2

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●【即市分析】

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-10億人幣短債違約，康得新跌4%。http://bit.ly/2VV2pOQ



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-南韓密切關注英國脫歐相關情況對金融市場的影響。http://bit.ly/2Mb24TF



●人民幣速遞：中間價跌73點，CNH企6.77。http://bit.ly/2FtpTW9

-人民幣Shibor︰隔夜息升至2.3厘。http://bit.ly/2svpGZY

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●港元拆息︰隔夜息升至0.33厘。http://bit.ly/2HrG7B9



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●日本去年11月核心機械訂單按年增長0.8%。http://bit.ly/2TTURKh



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