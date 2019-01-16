【高盛推介】留意恒指高槓桿牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：美股周二(15日)反彈，外媒指美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭表示，聯儲局在加息決策上保持耐性或會持續至少一至兩個季度，但不意味停止加息。



英國國會周二否決脫歐協議，市場預料「無協議脫歐」的可能性大幅減低，及憧憬英國與歐盟達成若干協議。



恒指周二大幅反彈，最高見26,838點，突破1個多月高位，收市升531點，惟周三(16日)早段再度回吐，低見26,567點後跌幅收窄。



觀察恒指牛熊證資金流向，可見周二資金轉向沽出牛證，錄得約4,640萬元資金流出，而熊證則錄得有大量資金流入，有約1.4億元。認股證方面，亦見周二資金轉向，當中認購證錄得約2,050萬元資金流出，而認沽證則錄得約5,510萬元資金流入。



周三有新一批收回價較貼，在26,000點以上的牛證上市供給投資者選擇，當中最貼價的產品收回價為26,512點。投資者如計劃部署牛證，可留意當中的恒指牛證(64113)，收回價26,512點，行使價26,412點，換股比率10,000，槓桿比率83.5倍，為現時所有牛證中槓桿最高的選擇。



以及可留意收回價稍遠，在26,200至26,350點水平，同是周三新上市的恒指牛證(64114)及(64123)，皆為相同收回價牛證中槓桿最高的選擇。牛證64114，收回價26,358點，行使價26,258點，換股比率10,000，槓桿比率59.4倍。牛證64123，收回價26,208點，行使價26,108點，換股比率10,000，槓桿比率47.7倍。



投資者如計劃部署熊證，現階段可留意收回價在27,000至27,150點附近的產品。當中可留意熊證(66691)、熊證(58537)及熊證(66721)，皆為相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。熊證66691，收回價26,988點，行使價27,088點，換股比率10,000，槓桿比率72.2倍。熊證58537，收回價27,088點，行使價27,188點，換股比率10,000，槓桿比率56.8倍。熊證66721，收回價27,138點，行使價27,238點，換股比率10,000，槓桿比率48.6倍。



投資者如計劃部署認購證，可留意價外幅度約0.4%，年期約3個月的購證(15886)，行使價26,828點，2019年4月29日到期，實際槓桿12.3倍，為貼價兼低街貨、類近條款的4隻產品中，槓桿最高的選擇。



相反，投資者如計劃部署認沽證，可留意3.5%，年期約兩個月的沽證(28769)，行使價25,768點，2019年3月28日到期，實際槓桿15.3倍，為較貼價、類近條款的6隻產品中，槓桿最高的選擇。



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