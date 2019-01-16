樓價UPDATES：跑馬地豪宅「老而彌堅」

跑馬地豪宅升值力強勁，業主持有快活大廈三房戶近半世紀，現易手帳面獲利約2,390.75萬港元，物業升值逾258倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●跑馬地快活大廈高層A室，實用面積1,147方呎，三房間隔，原叫價2,500萬元，經議價後減價100萬元或約4%，最後以2,400萬元沽出，實用呎價20,924元。



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九龍區

●大角咀港灣豪庭5座低層E室，實用面積348方呎，兩房間隔，原叫價620萬元，經議價後減價20萬元或約3.2%，最終以600萬元獲承接，實用呎價17,241元。



●旺角SKYPARK低層B1室，實用面積463方呎，一房間隔，月租2.3萬元，實用呎租約49.7元。



●奧運站維港灣3座中層H室，實用面積638方呎，三房間隔，月租3萬元，實用呎租47元。



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新界區

●馬鞍山新港城C座低層02室，實用面積321方呎，兩房間隔，原開價528萬元，議價後減價約18萬元，以510萬元易手，實用呎價15,888元。



●沙田碧濤花園1期百利閣(2座)低層F室，實用面積646方呎，三房間隔，議價後以710萬元易手，實用呎價10,991元。



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