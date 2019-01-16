鄧普頓：港股今年波動性大　具低吸機會

富蘭克林鄧普頓投資公布對2019年投資展望，料今年新興市場和歐洲股票的潛在回報強勁，消費增加及人工智能(AI)的發展，將成新興市場的主要增長動力，另看好商品和通脹掛鈎債券前景。



富蘭克林鄧普頓投資多元化投資方案團隊副總裁及基金經理周文輝(Ricky)預計，今年環球市場的波動性會較去年強，料美國經濟增長放緩，預測其GDP為2.2%。相反新興市場增長會更為強勁，預期GDP為5.5%，但整體核心通脹的壓力仍然溫和，將繼續支持環球經濟增長。



資產配置方面，偏好購買股票多於債券，對股票買賣維持中性，建議減持債券或只作短線投資。至於港股方面，相信今年的波動性會較去年大，但指風險會帶來趁低吸納的機會。



新興市場團隊基金經理莫家良(Eric)指，中美貿易戰對亞洲市場帶來重大風險，但過去並未對印度造成太大影響，因此對當地今年經濟發展持正面看法。當中猶為看好印度銀行業，預料未來一年借貸率上升。另看好當地的能源板塊，因產能過剩問題在去年正慢慢減少。並預期印度企業的長期盈利增長可達到12%至15%。



同時又看好印尼的基建行業，因今年為當地選舉年，料會有較多基建項目。此外根據過往經驗所得，選舉年的消費往往會較為強勁。



今年人工智能、雲端(cloud)、物聯網(IoT)及5G將為環球科技的焦點，發展人工智能需要強大的資本投資，而南韓及泰國的上游半導體生產鏈強勁，料會因而受惠。雖然這些新興市場企業的股價在2018年大幅調整，但看好公司的可持續盈利能力。



鄧普頓環球股票團隊基金經理卓兆源(Ferdinand) 表示，近期歐洲增長勝其他成熟市場，美國股票估值為27倍，歐洲估值為22倍，MSCI全球指數中的歐洲股票，盈利正處於30年低位，故非常具吸引力，當中看好醫療及金融行業。並建議投資者可作長線及分散部署。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm