要供養子女　香港人的「責任債」高達465萬！

花旗香港調查顯示，當受訪者認為自己不幸過身時，普遍都希望留給至親約300萬港元，其中，屬於供養子女階段的受訪人士希望預留金額達653萬元，令其「責任負債額」達465萬元。



調查所指的人生責任債，是受訪者希望給予家人的保障金額，減除所持流動資產及壽保後的差額。結果顯示，受訪者的平均責任負債為254萬元。



要留意的是，夫婦間配偶突然身故，預期所需的保障大大不同。在供養子女階段的受訪者，當丈夫自己身故時，希望預留357萬元予妻子；惟妻子認為在丈夫身故時，需要的保障多達659萬元。



花旗保險業務主管何文俊表示，市民投資非保險形式的儲蓄或投資多達9成，其中投放人壽保障比例平均僅6%，建議投資者勿忽視人生各階段轉變的負擔保障。



調查訪問1,200名市民，並以事業起步、供養子女、二人世界夫婦，以及退休階段劃分，其中事業起步階段受訪者的流動資產需有30萬元，其他階段受訪者則需達100萬元。



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