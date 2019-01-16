錢從何來？內地推動減稅　富豪忙尋庇護！

外電報道，去年年底有4名中國富豪共將超過170億美元財富轉移到家族信託中，最新案例是融創中國(01918)董事長孫宏斌，他於1月12日披露已在12月31日將所持大部分融創股權轉讓給South Dakota Trust。



此外，龍湖集團(00960)董事會主席吳亞軍，以及達利食品(03799)和周黑鴨國際控股(01458)的控制人近幾星期也有類似舉動。4人的所有權結構均包含英屬維爾京群島實體。除融創中國外，其餘3家均表示轉讓目的與接班人計劃有關。



據報，對富豪課稅是中國更廣泛的稅制改革的部分內容。中國大舉推動減稅，引發中國富豪們擔心政府可能會對他們徵稅。2018年中國的個人財富激增至大約24萬億美元，富豪們預期可能會遭稅務機關進一步審查，不少家庭為此通過信託等工具來尋求庇護。



專家指，離岸信託可能無法完全避稅，但可能在一定程度上贏得遞延空間。中國新稅法沒有明確說明離岸信託資產是否是應課稅項目。摩根大通經濟學家估計，總影響將達到2萬億元人民幣左右，相當於國內生產總值1.2%。



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