用家換電池唔買新iPhone　你估蘋果收入少幾多？

外媒報道，蘋果公司過去1年更換了1,100萬塊iPhone電池，分析指，數字是大幅高於市場預期僅更換約100萬至200萬塊，有機會拖低該公司今年首季業績。



公司CEO庫克指，優惠價更換電池服務，是導致iPhone去年第4季出貨量低於預期的原因之一，正努力重新刺激用戶的需求。



分析指，若有1,100萬名iPhone用家以29美元更換電池，並因而放棄花費逾千美元購買新iPhone，估計因而損失的收入達110億美元(約858億港元)。



蘋果公司為救亡，近期下降中國iPhone的售價。公司的天貓官方旗艦店，首次針對「以舊換新」用戶派發優惠券，變相調低iPhone XR售價。據悉，用戶提交「以舊換新」後，可領取500元人民幣優惠券，限定在天貓Apple Store官方旗艦店購買iPhone XR使用。這是今年官方首次降低新產品價格，獲扣減優惠後的iPhone XR價格為5,999元人民幣起。



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