【即市分析】內需股仍未確認擺脫弱勢

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：英國脫歐議案遭否決，港股今早(16日)反覆回軟，惟內需食品股逆市做好，統一企業(00220)以一支大陽燭飆高，現升5.9%報6.79元；康師傅(00322)及中國旺旺(00151)亦分別升4%及1%。



內地近月經濟數據有下滑迹象，多個部委日前先後開腔撐經濟，當中包括出招谷消費，加上臨近農曆新年傳統消費旺季，內需股短期有望重獲資金目光。



不過，內地食品市場競爭仍大，統一及康師傅早前公布之去年首3季業績差過市場預期，並拖累股價一度急挫，至今仍處於一浪低於一浪之勢，相信季節性利好因素難以支持其反彈勢頭，持貨者宜考慮趁高減磅，待確認破位再買入。至於旺旺盈利表現跑贏同業，股價本月以來已反彈逾15%，並上破去年中延伸的下降軌阻力，可作為板塊首選小注追勢。

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