【即市分析】恒安國際有望重拾升勢

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：恒指昨日(周二)顯著反彈後，現正進行整固，暫未見大方向。不妨轉睇個股，恒安國際(01044)股價出現突破，即市表現亮眼，報59.05元，升3.9%，值得留意。



該公司早前被沽空機構Bonitas Research質疑業務數據及債務狀況，股價一度急挫。隨後公司反駁有關指控毫無根據，且獲數間大行支持及信任，加之自上月中旬起至本月10月，進行多次回購，估計涉資數億元，成功助股價回穩。



該股現時往績市盈率企15.8倍，估值偏低，若市場憂慮消退，料其股價仍有反彈空間。另其息率達4.1%，見該公司過往數年派息穩定且持續增長，防守力亦算不俗。投行摩根士丹利早前指，該股被拋售後短期價值已顯現，予其「增持」評級，目標價90元。德銀早前亦予該股「買入」評級，目標價76.9元。



走勢上，該股近期於58元樓下橫行整固一輪後，今日即市突破其上，且成交配合，MACD牛叉擴闊，後市或能重拾上升動力。若能企穩50天線60元，則有望再挑戰100天線64元，57元未宜有失。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

