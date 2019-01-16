樓價UPDATES：將軍澳都會駅減120萬沽

二手業主減價吸客，市場錄大手劈價個案，將軍澳都會駅三房單位，約3個月減價逾100萬元，最終售1,010萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鴨脷洲海怡半島23座高層G，實用面積771方呎，三房套及多用途房間隔，享全海景，去年八月放盤，叫價1,650萬元，最終減至1,478萬元連租約易手，實用呎價19,170元。



●北角富雅花園金桂閣低層D室兩房戶，望城市景，以643.8萬元易手，實用面積421方呎計，折合呎價15,292元，新買家屬於90後年輕人，購入單位作結婚上車用。



─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區



●將軍澳都會駅5座低層F室，實用面積約679方呎，三房套連士多房間隔，外望可享內園及市景，於九月底開始放售，原叫價1,130萬元，連月來累減120萬或約10.6%，最後以1,010萬元易手，實用呎價約14,875元。



●將軍澳藍塘傲本月至今暫錄約13宗租務成交，包括3座中層D室，一房間隔，實用面積約401方呎，放租逾一個半月，議價後減租2,000元，以約15,000元租出，實用呎租約37.4元。



●將軍澳東港城2座高層G室，實用面積463方呎，兩房兩廳間隔，望內園景，去年三月份開價798萬元，放盤10個月累減135.2萬元沽出，成交價662.8萬元，實用呎價14,315元。



●九龍亞皆老街寶雲閣1座高層A室套三房戶，實用面積815方呎，外望街景，最初開價1,400萬元，剛連同車位以1,280萬元沽出，減幅逾8%，實用呎價15,706元。



●長沙灣8泓景臺本月暫錄4宗成交，當中半數為三房大宅，其中2座高層B室，實用面積680方呎，採三房套房間隔，去年十月開價1,330萬元，最新調整至1,200萬元即獲洽購，最終獲換樓客以1,188萬元承接，累減142萬元或11%，實用呎價17,471元。



●長沙灣泓景臺8座高層A室，望泳池園景，兩房間隔，實用面積約512方呎，以870萬元放盤1個月後，獲區內客接洽，議價後減價15萬元，以約855萬元成交，實用呎價約16,699元。



●長沙灣碧海藍天2座低層G室兩房戶，實用面積約494方呎，以每月約21,000元放租一個多月後，雙方議價後減價2,000元，以19,000元租出，實用呎租約38.5元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區



●西貢傲瀧5座頂層連天台特色戶，為四房雙套連工人套房間隔，外望山景，以78,000元連車位獲承租，實用面積約1,841方呎計，折合呎租約42.4元。



●粉嶺綠悠軒1座低層C室，實用面積612方呎，三房間隔，以580萬元易手，實用呎價9,477元。



●粉嶺綠悠軒4座中層H室，實用面積約427方呎，兩房兩廳間隔，微減7萬元，以523萬元成交，實用呎價約12,248元。



●馬灣珀麗灣兩房單位樓價跌穿600萬元，單位為16座高層G室，實用面積534方呎，剛以580萬沽出，實用呎價10,861 元，屬低市價成交。



●大圍名城本月暫錄約12宗成交，剛錄2座中層南翼B室，實用面積785方呎，三房連套房間隔，以1,250萬元沽出，平均呎價15,924元。



●天水圍嘉湖山莊本月累錄約23宗成交，平均實用呎價約9,835元，日前景湖居7座低層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，剛以467萬元沽出，實用呎價10,471元。



●荃灣韻濤居C座高層9室，實用面積555方呎，三房一廁間隔，向北望山景，叫價780萬元，最終減至690萬元成交，實用呎價12,432元，做價回到去年初水平。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/

二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/