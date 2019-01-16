【即市分析】出口股氣氛改善　敏華呈突破

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：中美貿易戰暫時無消息，不過唔知投資者係咪餓得太耐，一於無壞消息當好消息炒，近期見不少出口股走勢都好番唔少，好似敏華控股(01999)、偉易達(00303)、創科實業(00669)及德昌電機(00179)等股價都自低位反彈不少，值得望望。



從基本面睇，美元加息速度減慢，對上述出口股已有一定利好作用。其中，從事製造銷及出口沙發業務的敏華近日更獲投行里昂上調目標價。該行指曾到訪敏華越南生產廠房，得悉近期廠房利用率低，但集團正透過產能擴張及增聘人手以提升效率，藉此抵銷中美貿易戰帶來的負面影響，故預期集團毛利率將會提升，故將目標價上調高至4.6元，重申其「買入」評級。



走勢上，敏華股價今日裂口高開後一度於見3.7元後現回吐，即市升6%報3.55元，考慮到已上破中線降軌阻力，建議候低吸納，目標價睇4元，跌穿10日線約3.1元止蝕。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

