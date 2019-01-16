美著名經濟學家：看好中國救市措施　牛市料重臨

外國傳媒報道，多次獲媒體評為華爾街最優秀分析員、與聯儲局官員有交往、前雷曼兄弟首席經濟學家Allen Sinai表示，目前全球央行的激進收水立場已有所收斂，加上中國政府提出各種刺激經濟措施，將確保從美國到中國等廣泛範圍內的股市出現反彈。



他說：「目前到處通脹都很低，這點很令人驚訝，只要通脹保持低位，利率便會繼續保持較低水平，這種情況對股市自然是利好。牛市將重新回歸，它從來都未曾遠離。」



他續稱，上季股市頹勢主要是投資者擔心衰退，畢竟目前經濟擴張周期持續時間逼近歷史紀錄，非比尋常，令投資者變得相當敏感。雖然到2019年中，美國經濟擴張期就會打破歷史紀錄，但看市已逾40年的Sinai認為，經濟更似擴張期的第3或第4年，仍有很大上升空間。科技進步似令價格受壓，即使全球各地就業市場趨緊張，通脹仍然企低，令聯儲局「如今可以等，他們等得起。」



他又指，中國明白到減稅對經濟的良好影響，將是重大利好消息。「通過減稅刺激經濟增長的手段在世界各地證明管用，市場明白這一點，我想到了今年下半年，大家肯定買入中國股票。」



至於美股，他認為最大威脅應是中國經濟減速，假如經濟增長下降2個百分點，對德國、日本、南韓等出口敏感經濟體將產生漣漪效應，美國企業會傷害，接下來企業停止招聘，美國消費便會受損，這樣的話，下一次衰退便隱約可見了。因此，美國也不想看到中國衰退。



他總結：「我們將能收復很多去年股市大跌的失地，展望未來6至18個月形勢非常有利股市。」

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