富邦潘國光：港美股市將先高後低　第3季恐自高位冧3成

市場對環球經濟前景未敢樂觀，富邦銀行(香港)投資策略及研究部主管潘國光預測，今年不論香港或美國股票市場將呈「先高後低」格局，短期中美貿易摩擦現曙光利好走勢，惟年中美國聯儲局或再加息及2020年美國大選前夕再次炒作中美貿易關係，股市「最熊」可從歷史高位跌近三成。



他相信，貿易戰對中美兩國均構成部分負面影響，料兩國有望於90日貿易談判期內達成共識，如宣布停止互相加徵關稅，中方更可能就知識產權及技術轉移等議題讓步，透過立法或推政策獲取國際信任。短期內，將為香港及美國股市注射「強心針」，首季內上揚動力。



美國已釋出加息放緩信號，他估計，美聯儲局最快於年終再次宣布加息25點子，同時繼續「溫水煮蛙」縮減資產負債表，適逄美國政黨為明年總統大選備戰，再次以中美關係議題政治炒作，令大市步入「熊市」，美股及港股將一同遭殃，第3季隨時從歷史高位累跌近三成。



整體經濟環境轉壞將逼使美國年底前，釋出暫停加息或縮表信號，步入經濟周期的終點，美匯指數最低可跌至88水平，屆時一眾新興市場有望再次崛起。



至於中國內地經濟方面，他認為人民銀行已「放風」經濟增長隨時低見5%，好讓市場有足夠心理準備，同時在人民幣近期重搭升勢下，一旦升穿6.6兌每美元關，人行便有條件宣布減息重振經濟表現。

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