【市後重點睇】道期向好　金價高見1292美元

美匯指數跌至95.9，圓匯企108.5；港匯企7.845，在岸、離岸人民幣齊回升至6.76；歐元兌美元報1.140；英鎊企1.285。金價一度見1,292美元，布油升上60.8美元，紐油報52.2美元。道指期貨漲約百點。



●市後關注點

-17:15 英倫銀行行長卡尼就金融穩定報告發表講話

-17:30 英國12月消費物價指數(CPI)、生產物價指數(PPI)、零售物價指數

-21:30 美國12月進口價格指數

-23:30 美國能源信息署(EIA)發布政府版原油庫存周報

-周四凌晨03:00 聯儲局發布經濟狀況褐皮書；英國議會對政府進行不信任投票



●恒生指數收市升71點或0.27%，報26,902點。國壽收市漲4.77%，報18.44元。http://bit.ly/2FtNBS2



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●A股快報：兩市偏軟收，天津自貿及雄安概念炒起。http://bit.ly/2HhIDtp



●亞洲股市：日股收跌112點，百貨股沽壓大。http://bit.ly/2QQhYDJ



●歐股3大指數高開。http://bit.ly/2HeaFG9



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●【大行報告】

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-里昂上調敏華目標價。http://bit.ly/2swTqWg



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