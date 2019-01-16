忠誠拍賣10項物業　全部賣唔出！

忠誠拍賣今日(1月16日)舉行拍賣會，推出10項物業，惟未能錄得成交，其中2個法院頌令拍賣的未補價第二市場公屋單位雖獲承價，但出價均未達要求而收回。



競爭較激烈為屯門建生邨樂生樓中層10室，實用面積598方呎，開價260萬港元，獲3名買家競價16口，搶高21.2%至315萬元，呎價5,268元，終未能售出。



另一個同類物業為將軍澳翠林邨秀林樓低層45室，屬無契樓，實用面積366方呎，拍賣開價95萬元，由兩名買家競逐，承價共7口至125萬元，呎價3,415元，較開價高約31.6%，也未達底價。



該行拍賣部總經理鄭世傑透露，上述翠林邨單位底價已較市場低約兩成，惟買家出價取態更保守，與物業不提供樓契，要一筆過支付樓價，而且客源需為綠表人士，故較難「撞客」。



他續稱，最近新盤吸納不少購買力，業主減價意欲不大，部分面對大幅還價，更索性改為放租，令拍賣盤源及睇樓量明顯下降。但認為現時失業率低、息口即使上調亦處於低水平，故相信樓市只會有輕微調整，大跌機會不大。



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