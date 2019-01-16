【fb直播】港股跌極唔落咪做淡？聽吓黃偉豪點講！

恒指周三先跌後反彈，100天線(26,388點)企得穩，指數跌極唔落，勢要衝破2萬7？



花旗話，中國製藥股遭嚴重低估，2019年資金可能流入相關行業，刺激石藥(01093)及中生製藥(01177)強勢向上，成為升幅首兩位藍籌，行業最差時間已過？



恒安(01044)炒上見一個月高位！有大行指其估值處於谷底，認為下行風險有限，係時候撈底？



有傳小米集團(01810)股東折讓最多6.8%配售逾2億股，最多套現22億元，股份沽壓未止有排跌？



《東網Money 18》搵來中民證券（香港）研究部董事黃偉豪為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！



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