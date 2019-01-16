【今日破位表】深高速高位有獲利回吐

恒指今日(周三)低開127點後，跌幅一度擴大至262點見26,567點，隨後市況持續反彈，收市倒升71點，報26,902點，成交額874億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有8隻，股價創52周新低的股份有41隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



美國經濟放緩下，聯儲局官員近日連番放鴿，市場預期加息步代將會減慢，高息股吸引力變相增加。內地公路股業務結構簡單，息率普遍介乎4%至6%，部分個股近月持續受資金追捧。其中深圳高速公路(00548)股價自去年10月至今，一直保持升勢，至今日創下8.92元的52周新高，惟收市見獲利回吐，報8.7元，跌0.2%。



騰訊有份投資的半新股微盟集團(02013)昨日於主板掛牌，該公司主要為內地中小企業提供雲端商業及營銷解決方案，招股價為2.8元，昨日首掛收報2.93元，較招股價高4.6%。惟今日資金已見「散水」迹象，日內最低曾見1.99元，終收報2.44元，跌16.7%，失守招股價。

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