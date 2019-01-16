地產專題：港島上車有望　北角私樓四球有找

樓市回調，為吸引買家接貨，業主不惜降低放盤價錢，令港島重現「四球」以下放盤。位於北角的單幢盤華誠洋樓一個中層C室，現時以398萬元交吉放售，料為區內最平私樓。市場相信，該區同類樓盤售價，今年首季尚有5%下滑空間。



世紀21日昇陳卓峰指出，上址實用面積246方呎，呎價16,179元，原則兩房間隔，單位去年8月時叫價約450萬元，隨着大市氣氛轉差，業主遂調低放售價，該廈現時有約4至5個放盤，只有入場單位低於400萬元，其餘叫價430萬至500萬元。



若以上述放盤入場單位叫價計算，最多可承做九成樓按，以現時普遍供樓息率約2.375厘，還款期25年計算，每月供款約1.6萬元。



資料顯示，物業樓齡約39年，成交十分疏落，對上一宗成交追溯到去年八月，當時一個高層A室以395萬元沽出，呎價15,192元，而去年全年項目亦僅錄約3宗成交。



陳氏又指，區內另一個單幢盤兆華大廈，入場單位已略低於五球。該單位為低層H室一房戶，實用面積263方呎，呎價498萬元。該廈成交不多，去年七月時，一個同面積的低層A室以510萬元售出，呎價19,392元。



他認為，近日市場充斥着不利因素，令買家的態度變得審慎，加上本月為傳統淡季，因此估計農曆新年後交投量才會回升。

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