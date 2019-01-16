特朗普、股神、蓋茨有乜共通點？都係垃圾...

特朗普、股神、蓋茨，甚至佩洛西等知名人士，都有一個共通點︰他們都是垃圾...食物愛好者？



外國傳媒報道，美國總統特朗普於周一(11月14日)在白宮宴請大學美式足球隊冠軍Clemson Tigers成員時，以麥當努、Wendy’s、Burger King，以及Domino’s等著名快餐店「自助餐」作款待，主要有各類漢堡包、魚柳包、薯條、麥香雞、薄餅、沙律等。



特朗普說：「我們有300個漢堡包、很多很多薯條，全部都是我們喜愛的食物。我期待在我們離開時會看到甚麼，因為我不相信會剩下很多食物。」



傳統上，白宮招待嘉賓會有各式佳餚，但由於政府局部關門，廚師因無糧出而被迫放假，於是特朗普就自掏腰包，拿出3,000美元(約2.34萬港元)買快餐。



結果如何呢？特朗普在周二(1月15日)自豪地在其社交媒體Twitter帳戶留言，透露在1小時內，所有食物都被吞噬了，並指運動員確實是「偉大的傢伙及大食客！」



事實上，特朗普本人就是快餐愛好者，在競選總統期間，他的固定晚餐是麥當努的「兩個巨無霸、兩個魚柳包，以及朱古力麥旋風」。無論你怎樣評價，他不是唯一一位喜愛快餐的成功人士。



「股神」巴菲特也十分喜愛「食老麥」，每日都以麥當努的食品作為早餐。雖然已是億萬富豪，但他從來都不會花超過3.17美元(約24.7港元)在購買早餐上。



除了「股神」，他的老友、微軟創辦人蓋茨也是麥當努的「粉絲」，喜愛食芝士漢堡包及飲健怡可樂。他的老友指出，如果約蓋茨吃午餐，他會揀去麥當勞。



就算是目前就墨西哥邊境圍牆，與特朗普鬧翻的民主黨領袖佩洛西(Nancy Pelosi)，也是「垃圾食物」愛好者，曾透露每日早餐後，都要吃黑朱古力雪糕，重要程度猶如飲咖啡一樣。



看！即使巴菲特、蓋茨、佩洛西，也不滿意特朗普，但他們依然有共通點。

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