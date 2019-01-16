中國東方集團就正達鋼鐵簽訂框架協議

中國東方集團(00581)公布，唐山市政府、津西鋼鐵及李楓(及代表個人小股東們)就正達鋼鐵簽訂的一份框架協議。



根據股份購買協議，津西鋼鐵須以現金代價1,450萬元人民幣(下同)向李楓(及代表個人小股東們)收購正達鋼鐵已發行股本中的1,450萬股，佔已發行總股本的29%，應付予李楓；及根據產能收購協議，津西鋼鐵須以現金代價款8.924億元向唐山產能交易中心收購600,000噸的鋼鐵產能。



正達鋼鐵為該公司間接非全資擁有的附屬公司，由津西鋼鐵持有71%及李楓持有29%(其亦代表正達鋼鐵的其他個人小股東們持有權益)。



該公司早年公告披露，基於中國政府實施的減少鋼鐵產能政策，正達鋼鐵於2017年最終關停，關停前主要從事生產及銷售鋼鐵產品及鋼鐵產品和鐵礦石貿易，其後相關人士就其發展展開討論。

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