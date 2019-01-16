法巴：今年中國GDP料增6.2%　出口市場份額勢降

法國巴黎銀行環球市場經濟(中國)研究部董事兼高級經濟學家榮靜預計，今年中國國內生產總值(GDP)增長6.2%。



對於中國上月出口意外下跌，她指，附近地區亦面臨一樣情況，環球經濟增長放緩，對今年中國出口造成壓力。另外，中國開始失去成本競爭力，尤其在勞工及土地成本，預料中國出口市場份額會下降。



至於中美貿易戰，她對此感樂觀，認為雙方很大機會達成共識，美國或免除對中國新徵關稅，相信有助刺激整體金融市場。



另外，她預計，今年底人民幣兌每美元將見6.85，主因是美國聯儲局或放慢加息步伐，以及預期美元轉弱。雖然中國經濟下行、對美國貿易順差收窄等，但人民幣貶值壓力不大。



該行證券分析董事總經理李偉烈表示，內地房地產市場正處於下行周期，而內房企亦已鎖定今年及明年的利潤，加上板塊估值在歷史低位，但股息率介乎7%至10%的高水平，故仍看好內房股。



他又指，一線及二線城市的房產供應仍不足，雖然需求有所下降，但整體仍是供不應求的狀態，故難令房價大跌，預期今年內地樓價走勢持平，最多按年下跌5%。

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