走向市場化！北韓新一代智能手機「大變身」

《每日朝鮮報》報道，北韓推出新款智能手機「平壤2423」。這款手機搭載Android 8.0系統，支援指紋識別、聲音識別，處理器則採用聯發科MT6737晶片。



該款手機由Checom合資科技公司製造，較有趣的一點是，手機的安全措施極為嚴密，外部文檔無法存儲在手機中。手機插入SD卡會強制要求格式化，如果不格式化，手機無法正常讀取文件。SD卡中如果存有JPEG、PNG，或者PDF文檔，SD卡中的這部分信息會被全部刪除。



「平壤2423」的包裝相比於昔日北韓最熱爆的「阿里郎手機」有很大突破，這款手機有別於以往印上北韓傳統圖案，新款改為在光面黑盒上印廠商及產品名稱。手機外觀為寶石藍，設計美感有所提升，不像以往的手機外殼顏色僅黑色一種選擇，這亦是北韓手機走向市場化的開始。至於售價多少，報道未有提及。



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